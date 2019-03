Amaia es una de las pocas concursantes de ‘OT 2017’ que todavía no ha sacado su propio disco. Mientras que el resto de sus compañeros aprovechó al máximo el tirón mediático, la de Pamplona decidió tomárselo con más calma y dedicarle mucho tiempo a cada de una de sus nuevas canciones.

Eso ha provocado que las apariciones de Amaia en público durante este tiempo se puedan casi contar con los dedos de una mano, pues ni siquiera ha hecho acto de presencia en los diferentes eventos que ha habido de cara a la nueva edición de Eurovisión, donde fue su compañero de edición, Alfred, el que se encargó de pasar el testigo a Miki, el próximo representante de España.

Sobre este tema tan polémico ha hablado la joven cantante en la première de la última película de Pedro Almodóvar, ‘Amor y Gloria’, donde reapareció para sorpresa de todo el mundo.

Como puedes escuchar en el vídeo, Amaia confiesa que ella vivió su participación en Eurovisión como algo “imprescindible” en su vida y que, con el tiempo, se ha dado cuenta que no era para tanto. “Que no se lo tome como algo importantísimo porque no lo es”, dice a modo de consejo a Miki. Un mensaje bienintencionado que, sin embrago, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde muchos fans del concurso europeo de música se han echado las manos a la cabeza y han llegado a calificarla de “desagradecida”.

Ella tiene muy claro que, en su caso, Eurovisión fue "una cosa más en la vida" y que en estos momentos lo más importante es su disco, del que ya ha terminado de grabar todas las canciones. "Estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado", asegura de este trabajo que, como desvela, estará a la venta "en menos tiempo de que lo pensáis".