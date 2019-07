Alicia Senovilla fue, durante muchos años, un rostro habitual de la televisión y ayer visitó 'Viva la vida' para hablar de qué hace ahora

Alicia Senovilla fue, durante años, uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla y, aunque a fecha de hoy no trabaja en ninguna cadena nacional, sí sigue apareciendo en la cadena autonómica de Castilla la Mancha. Pero eso no es todo. La presentadora compagina su papel de periodista con un trabajo de Community Manager y la dirección de una firma de pantalones vaqueros.

Ayer Alicia contó todo esto a Emma García en ‘Viva la vida’. Junto a la presentadora, la que fuera su compañera de Telecinco repasó sus grandes hitos en el mundo del corazón y recordó, una vez más, que fue ella quien dio a Belén Esteban su primera oportunidad televisiva. “Belén comenzó en mi programa, sí, y siempre me preguntan por ella.

El año pasado me preguntaron y dije que Belén aterrizó en mi programa sin haber hecho nada y en un momento personal muy complicado". Con estas palabras, Senovilla hacía referencia a unas declaraciones suyas que no sentaron bien a la ex de Jesulín de Ubrique, que al escucharla se enfadó y preguntó «¿quién se ha creído esta señora para erigirse en mi hermana mayor?», algo que la propia Alicia aprovechó para matizar: "Perdóname Belén, yo te he querido mucho y tú lo sabes y te he cuidado todo y más y tú lo sabes, pero al final cada una toma caminos diferentes y ya está".