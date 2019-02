El cantante acaba de publicar 'Back in the city' junto a Nicky Jam y aunque está batiendo récords también ha tenido muchas críticas

Alejandro Sanz acaba de lanzar una nueva canción y aunque ‘Back in the city’ ha tenido una enorme acogida también ha sido criticada por un sector de los fans del cantante, que no esperaban el cambio de ritmos con el que Sanz ha sorprendido.

A dúo con Nicky Jam, el tema es una fusión de trap con los sonidos latinos más clásicos, pero lo cierto es que la letra está impregnada del Alejandro de siempre, siendo un canto evidente a las raíces y a su hogar.

Después de millones de visualizaciones y escuchas en las plataformas digitales y de los cientos de mensajes que ha recibido acerca de su giro melódico, el de ‘Corazón partío’ ha decidido dar su propia explicación.

Con estas palabras el artista ha dejado claro que sí, su canción es latina y original si se tienen en cuenta sus trabajos anteriores, pero ni es la primera vez que innova ni lo ha hecho hablando de los temas más polémicos que abarca el reggetón.