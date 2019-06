Alejandro Sanz y Sergio Ramos son los dos protagonistas indiscutibles del sábado aunque por motivos diferentes. Se llevan de cine pero este sábado no podrán estar juntos en un momento importante.

Alejandro Sanz y Sergio Ramos llevan años manteniendo una amistad muy estrecha, pero el destino ha querido que no estén juntos en un acontecimiento tan importante como la boda de su amigo. El andaluz dará el sí quiero dentro de unas horas a Pilar Rubio en su Sevilla natal, pero entre los casi 500 invitados no estará el cantante. Su gira por el país ha querido que su concierto en Madrid se celebre el mismo día que el futbolista se casa, por lo que no podrá acudir a la ceremonia, si bien no se puede descartar que se deje caer por la celebración posterior, ya bien entrada la madrugada.

El trabajo manda. O por lo menos eso ha debido pensar el bueno de Alejandro Sanz, que era uno de los invitados seguros que Ramos tenía en mente. No es para menos ya que su amistad viene de lejos y tiene como ‘culpable’ a la música. La pasión que ambos sienten por ella unió sus caminos y en los últimos su relación ha vivido diferentes capítulos.

Hace tres años, un regalo del músico al futbolista lo cambió todo. Sanz obsequió a Ramos con una guitarra Gibson valorada en 5.000 euros. Un detalle que el capitán del Real Madrid jamás olvidaría: «Gracias de corazón por esta joya, amigo. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!!». Meses después, el sevillano le devolvería el gesto dándole una camiseta del Madrid con su nombre personalizado en la espalda. «Es un buen amigo y un tío al que quiero mucho. Se agradece mucho el detalle», dijo el cantante muy agradecido.

¡Qué bueno volver a ver a @AlejandroSanz! ¡Esta vez visitó #RMCity y vio en vivo el último entrenamiento del equipo! #HalaMadrid pic.twitter.com/5cAr0LXCR5 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 9, 2016

El último episodio de esta bonita relación de amistad se vivió el pasado mes de agosto. Sergio Ramos quiso finiquitar sus vacaciones junto a Alejandro Sanz y Marc Anthony, en Miami. Allí compartieron peripecias y momentos desternillantes, tal y como dejaron constancia en las redes sociales. Una amistad que está hecha a prueba de bombas y que a buen seguro vivirá nuevos momentos, eso sí, no será en la boda del futbolista.