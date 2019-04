Alejandro Sanz estaba emocionado con el comienzo de la promoción de El Disco, pero una neumonía ha cambiado sus planes.

Malas noticias para todos los fans de Alejandro Sanz. Tal y como ha anunciado él mismo, el cantante tiene neumonía, enfermedad que ha hecho que tenga que posponer el inicio de la promoción de su último trabajo.

“Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro. Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco , los medios, mis fams me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero”.

Alejandro, que tenía previsto acudir a ‘El Hormiguero’ hoy, ha asegurado que este ‘parón’ es solo cuestión de días y que su principal objetivo no es otro que recuperarse al 100% para poder cumplir no solo con la promoción sino también con la esperadísima gira con la que recorrerá España en los próximos meses. |[Leer más: La prueba de que el novio de Tamara ya ha desbancado a Isabel Preysler]