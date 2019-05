Alejandra Rubio no se pierde la esperadísima entrevista que Toñi Moreno le hizo a su abuela, María Teresa Campos. Hace poco también fue noticia por posar junto a su hermano mayor, desconocido hasta el momento

De entre todos los espectadores que presenciaron la esperada entrevista de Toñi Moreno a María Teresa Campos, había una muy especial. Alejandra Rubio no quiso perderse la reaparición televisiva de su abuela. Para dejar constancia de ello, la joven influencer publicó una storie en su cuenta de Instagram en la que dejaba claro que estaba frente al sofá para disfrutar de las palabras de una persona muy importante en su vida. Abuela e hija están muy unidas y no es la primera vez que las vemos juntas.

Sin lugar a dudas que la entrevista se trataba de una de las citas más destacadas del mes en televisión. Toñi y María Teresa se reencontraban después de la polémica salida de la malagueña de Telecinco. Por eso, la veterana periodista quiso apagar el fuego desde el principio siéndole muy clara a su homónima en Canal Sur: “Para que quede bien claro de una vez: yo no me enfadé porque te dieran el programa. Me enfadé porque me pareció cobarde por tu parte no decírmelo. No habría pasado nada. Si me lo hubieras dicho yo te habría dicho: hija, pues para que lo haga otra, prefiero que seas tú. A mí ya me lo habían quitado… Me quitaron eso y todo lo que me quitaron, pero no voy a dar el gusto de decir nada más..”.

Alejandra Rubio no quiso pronunciarse al respecto, ni un mensaje de apoyo a su abuela ni nada que se le parezca. Su nieta se limitó a subir la storie anterior y no hizo comentarios de la entrevista. Sí que dejó esta historia posterior con un enigmático mensaje. ¿Cuál habrá sido su opinión de la entrevista de María Teresa Campos?