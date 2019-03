Alejandra Rubio se ha enfrentado a las preguntas más incómodas que le hacen sus seguidores y ha revelado mucha información inédita

Alejandra Rubio se ha convertido en una fuente inagotable de noticias referentes al clan Campos, del cual se ha convertido en una de las protagonistas más visibles gracias a su canal en ‘MTMAD’.

En su último vídeo, la hija de Terelu Campos se ha enfrentado a las preguntas más incómodas que sus seguidores llevan años haciéndole en sus redes sociales y ha hablado sin tapujos de varias partes de su vida que, hasta ahora, eran una incógnita.

Para Alejandra Rubio, el peor momento de su vida fue, sin duda, la muerte de la mujer de su padre. Tras luchar contra una larga enfermedad, Beatriz falleció a principios de 2017 y para la hija de Terelu Campos su pérdida fue “el palo más gordo que le dio la vida, ya que era como una hermana”.

En la otra cara de la moneda, la nieta de María Teresa reveló que el momento más feliz en sus 19 años fue cuando entró con Álvaro, su chico, por primera vez a la casa que comparten en pleno centro de Madrid.

Además, Alejandra ha contado, por fin, el motivo de su pelea y posterior distanciamiento de Anita Matamoros, de quien durante años fue amiga inseparable: “Anita me invitó a su cumpleaños, yo estaba en Málaga, y porque escuché a gente que no tenía que escuchar, le dije que no iba. A ella le sentó muy mal, porque hemos sido hermanas toda la vida y que yo no fuera a su cumpleaños le sentó fatal. Y a mí se me fue la perola, le dije cosas que no tenía por qué decirle y ella se enfadó muchísimo. A partir de ahí la relación se enfrió y a día de hoy nos queremos muchísimo, pero no tenemos esa amistad tan estrecha y me arrepiento muchísimo de ese enfado… pero bueno, ya no se puede hacer nada“. | [LEER MÁS: El regreso de María Teresa Campos a la televisión no será en Mediaset]