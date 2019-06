Después de las de Belén Esteban con Miguel Marcos y de Pilar Rubio con Sergio Ramos, Alejandra Rubio ha querido imaginar cómo sería su boda perfecta. La hija de Terelu Campos da todos los detalles

Suenan campanas de boda en las últimas semanas y quién sabe si con algo de envidia (sana) por ver a Belén Esteban y Pilar Rubio pasar por la vicaría, Alejandra Rubio se ha querido imaginar cómo sería la suya. A través de su canal en MTMAD ha desvelado todos los detalles de su gran día: cómo sería su vestido, el ramo de flores, los invitados o quién la llevaría al altar.

Lo que tiene claro es que jamás haría como la presentadora de televisión: «No llevaría el mismo que Pilar Rubio, me parece un espanto y me da mal fario, tampoco llevaría un vestido negro. Mi ramo ideal sería un poco parecido al ramo que llevó mi madre en la boda con mi padre y si no, unas rosas de color granate oscuro». Lo que también sabe es que no se casaría por la iglesia sino en un sitio bastante original: «Me encantaría casarme en el campo o en un bosque, en Navacerrada por ejemplo, en mitad del bosque. Soy creyente, creo en Dios, pero no me casaría por la iglesia, porque no creo en la iglesia, por eso me casaría por lo civil en marzo o abril», comenta.

Alejandra Rubio quiere que las invitaciones de su boda tengan una buena dosis de su personalidad y por eso querría que fuesen «negras y granates con letras doradas. Quiere una boda de altura pero sin llegar a la locura de invitados que tuvieron Sergio Ramos y Pilar Rubio. Considera que «invitaría a amigos de mi madre por compromiso». La banda sonora de su música tendría «reaggaeton, flamenco, techno y música de toda la vida, las típicas de cualquier boda».

Para su día grande, la influencer querría que la acompañara su padre al altar: «Al altar me llevaría mi padre y uno de los testigos, por supuesto, sería mi hermano Sergio y mis amigos o amigos de Álvaro. Mis damas de honor serán mis mejores amigas, incluido Aless». Respecto al vestido de novia, también tiene las ideas bastante claras: «Creo que llevaría un vestido blanco pero con un subtono rosa y de plumeti, a poder ser, y lo diseñaría Hannibal Laguna«.