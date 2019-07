Boris Izaguirre fue uno de los rostros conocidos que el pasado 9 de julio no se perdieron el desfile de Pedro del Hierro en la MBFWM, una pasarela en la que la prometida de Feliciano López, Sandra Gago, lució sus encantos más íntimos con unas transparencias extremas. Fiel a su estilo mordaz, el venezolano se pronunció sobre una de las noticias que más está dando que hablar, la supuesta ruptura de Albert Rivera y Malú. Boris hizo una serie de valoraciones sobre esta cuestión que, probablemente, no gustarán en absoluto a la cantante. Por otro lado, el escritor también se pronunció sobre el gran cambio que ha experimentado Tamara Falcó gracias a su paso por Masterchef Celebrity. Dale al play y no pierdas detalle de sus declaraciones. | [LEER MÁS: El último desencuentro de Felipe y Letizia se vuelve viral en Alemania]