Beatriz Tajuelo no ha sido la única en responder a las preguntas de los medios a propósito de la relación de Malú y Albert Rivera.

Hace apenas una semana que saltó a los titulares la noticia más impactante de lo que llevamos de año: la especial amistad entre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la cantante Malú. Todos los focos se posaron tanto en el político como en la artista, pero fue Rivera el primero en pronunciarse sobre el asunto. Unas declaraciones que poco después amplió en una entrevista radiofónica en la que se mostró más contundente que nunca sobre los temas que afectan a su vida privada.

No obstante, una tercera persona ha suscitado gran interés desde que se conociese esta estrecha amistad. Se trata de Beatriz Tajuelo, la expareja de Albert Rivera, con quien rompió la relación en noviembre de 2018 tal y como se informó desde el entorno del líder de Ciudadanos. Pero, si en un primer momento los enigmáticos mensajes de Tajuelo en redes sociales dejaron claro su malestar, ahora la propia afectada ha pronunciado sus primeras palabras desde que se conociese la relación de su ex con Malú.

En unas imágenes ofrecidas por los programa ‘Sálvame’ y ‘Cazamariposas’, se puede ver cómo Beatriz Tajuelo se muestra distante ante las preguntas de la prensa, a quienes trata de esquivar. A la pregunta de cómo se encuentra, tan solo pronuncia un “de maravilla”, antes de resguardarse rápidamente en un establecimiento para no contestar a los reporteros.

Pero Beatriz Tajuelo no ha sido la única en responder a las preguntas de los medios a propósito de la relación de Malú y Albert Rivera. En una llamada telefónica con ‘Sálvame’, la hermana de Tajuelo, aseguraba que no tenían nada que decir, ya que nunca se han pronunciado. Alfonso, otro familiar de Beatriz, también declaraba que no tienen que cerrar ni abrir el capítulo Rivera, y que son una familia normal que no están para hacer declaraciones. Sin duda, el entorno de Beatriz Tajuelo también se muestra muy cauto con la nueva relación del líder de Ciudadanos.