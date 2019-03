Con un look casual y actitud desenfadada, Albert Rivera disfrutó del concierto de su gran amigo Bertín Osborne. ¿Habló de Malú?

Bertín Osborne vuelve a los escenarios y eso es siempre noticiable. El cantante de rancheras comienza su nueva gira con su último disco, ‘Yo debí enamorarme de tu madre’ y anoche abarrotó el Teatro Calderón de Madrid para inaugurar su tour de conciertos. El polifacético artista se rodeó de buenos amigos, pero hubo una presencia a todas luces inesperada, la de Albert Rivera.

El líder de Ciudadanos hizo un hueco en su apretada agenda para vibrar con la música de Bertín Osborne. Llegó solo, sonriente y dejando aparcado su traje de trabajo en el armario. Rivera lució un look casual con pantalón vaquero y chupa de cuero negras, camisa blanca y botines tipo motero. Al político le une una gran amistad con el cantante, además de su gusto por la música y por eso no quiso faltar a una cita de esta envergadura. Además, no hay que olvidar que el catalán es un completo enamorado de la música que se hace en nuestro país. No es extraño verle en diferentes conciertos, como un fan más, incluido uno de Malú.

Albert Rivera actuó tal y como acostumbra: educadísimo en el trato con los medios de comunicación y con quien le requería, pero muy parco en palabras y esquivo en asuntos relacionados con su vida privada. Como era de esperar, el secretario general de la formación naranja no hizo declaración alguna sobre su estrecha relación con Malú. Las últimas noticias al respecto son que Laura Pausini ha pedido perdón a Malú por opinar acerca de la relación que presumiblemente mantiene con el político. De tal modo que continúan las dudas y el secretismo en torno al político y la cantante española.