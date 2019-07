Albert Álvarez: “si estabas en contra de Isabel Pantoja comías menos”

Las cámaras de ‘Supervivientes’ mostraban casi todo lo que pasaba en la isla, pero no todo. Al menos eso es lo que se entiende tras la visita de Albert Álvarez a ‘Sálvame’, donde el concursante ha narrado algunos episodios desconocidos hasta el momento. El primer finalista de la edición compartió con los colaboradores algunas de sus experiencias y, además, hizo una sorprendente confesión sobre su mayor enemiga dentro del programa, Isabel Pantoja.

Según Albert, «si estabas en contra de Isabel comías menos» algo que, sin duda, vivió en sus propias carnes, ya que no se llevaban precisamente bien. A la hora de comer, dijo, «se repartía más (a ella) y a sus súbditos también les repartía más», confesó el deportista catalán, que añadió que si la cantante «no pescaba porque decía que el agua estaba muy fría». «Lo peor que me ha pasado en la isla fue la manipulación de Isabel. Me convirtió en su enemigo y me lo hizo pasar muy mal», aseguró sin titubeos.

El piragüista cree que, si perdió, fue en parte por culpa de los fans de la tonadillera, que habrían votado en su contra para evitar que se hiciera con el codiciado cheque de 200.000 euros, «es posible que haya perdido por culpa de los pantojistas», sentenció. | [LEER MÁS: El proyecto desconocido de Isabel Pantoja implicará abrir las puertas de Cantora]