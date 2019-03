View this post on Instagram

Un placer! @cristiano Me acuerdo de ir por el colegio cuando era más pequeña con su camiseta… me compre todos su libros (biografías) me sabia su vida, era mi ídolo… ayer cuando le conocí no me lo creía! Tengo que decir que superó mis expectativas, que gran persona! Gracias! Ahora no soy una fanática del fútbol ni mucho menos pero sigo acordandome de esos tiempos!!!