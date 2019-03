El ‘enfado’ de Alba Carrillo con las redes sociales ha durado tan poco tiempo que la modelo ha llegado a tiempo para San José. Aprovechando el Día del Padre, que se celebra este martes 19 de marzo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha desempolvado una imagen de su álbum familiar para felicitar a su padre, Carlos Carrillo, con una instantánea de hace unos años y un bonito mensaje: “A mi padre, que me dio la vida ❤️”. Y aunque su progenitor es el auténtico protagonista de este día, tampoco se ha olvidado de otro hombre muy importante para ella, su ex, Fonsi Nieto.

A pesar de que han protagonizado varias polémicas en los últimos años, Alba es consciente de que le debe al expiloto lo más bonito de su vida: su hijo. Y así se lo ha hecho saber en la misma publicación, en la que no se olvida de él: “y a Fonsi, que me dio el mayor motivo por el que vivir👶🏼. ¡Feliz día del padre! 🤗”.

Y si bien casi todos sus seguidores le han aplaudido el gesto, también ha habido a quienes no le ha gustado, como una mujer que le ha espetado que debe ser su hijo quien felicite a Fonsi, no ella: “a tu padre si, el otro que sea el hijo el que decida😉😘😘😘”, le ha dicho. Alba, que suele contestar algunos comentarios, no se lo ha pensado y le ha respondido muy bien, ganándose el aplauso de sus seguidores: “yo igualmente estoy agradecida porque sin él, no hubiera existido lo más bonito de mi vida”.