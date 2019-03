Las redes se hacen eco de las críticas a la modelo por el bajo rendimiento del guardameta del Real Madrid.

Alba Carrillo ha estallado después de los innumerables comentarios que han inundado las redes y que la acusan de ‘gafe’ por las últimas actuaciones del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois. Unas críticas, que por paradójico que pueda parecer, han traspasado nuestras fronteras y han llegado a todas partes del mundo, especialmente al Reino Unido. Mientras que algunos tabloides británicos y periódicos belgas se hacen eco del ataque del portero a un fotógrafo que le seguía tras la publicación de la noticia de su affaire con Carrillo, han sido las redes las que más se han ‘cebado’ con la pareja, especialmente con Alba. Desde memes hasta feroces críticas, para los internautas, la culpable del bajo rendimiento del belga ha sido la ex de Feliciano López. Algunos como el británico Gary Lineker directamente ha acusado a Courtois de que el Real Madrid esté este año fuera de la Champions. Hacemos un repaso de los más curiosos.

En este ‘meme’ se compara al guardameta con el emoticono de la ‘caca’ de whatsapp. Más gráfico, imposible.

Courtois since joining Real Madrid… pic.twitter.com/Ac44Yx4XtJ — Mubarak (@man_like_waffy) March 6, 2019

Aquí se juega con la ironía sobre cómo Courtois dejó el Chelsea para ganar la Champions con el Madrid y ahora no le queda esa opción.

Thibaut Courtois: am leaving Chelsea to win UCL with Real Madrid

Ajax: pic.twitter.com/sAczIptaw9 — Sheikh Makau (@Sheikhmakungu) March 6, 2019

En este tuit se habla de cómo ha estallado Alba Carrillo, pero no saben traducir el término ‘pajilleros’.

While in Spain Alba Carrillo explodes on Instagram: charges against Courtois, Real Madrid … and “the pajilleros” pic.twitter.com/PN1qc7aZcz — Non StOp (@xurde0o) March 10, 2019

Algunos comparan a Morata con Courtois.

You give us Morata. We give you Courtois.

Tit for Tat😂😂💔 pic.twitter.com/jDtyLajyN0 — Nana Archie (@NanaArchampong) March 6, 2019

Y otros se burlan de él utilizando a Ronaldinho.

Wait, Courtois is your goalkeeper abi? pic.twitter.com/19BnkDCRxf — KANWE YEST (@TheLhanraay) March 10, 2019

Unos mensajes a los que, de momento, permanece ajeno el propio Courtois y que, de una u otra manera, han calado en la autoestima de la modelo. Tanto es así que ha decidido abandonar las redes sociales así como ha desactivado la posibilidad de que cualquier usuario interactúe con ella a través de Instagram. Hecho que provoca una nueva desilusión amorosa para Alba Carrillo.