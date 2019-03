Aitana no desmiente su noviazgo con Miguel Bernardeau

Aitana se pronuncia sobre su cada vez más evidente romance con Miguel Bernardeau, con una sonrisa nerviosa que dice mucho

Aitana fue de una de las protagonistas este pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife con la celebración de los Premios Cadena Dial. La triunfita entregó un premio a Manuel Carrasco y dejó algunos titulares. Habló de cómo está asimilando la cada vez más palpable y notable fama que está adquiriendo. La catalana reconoce que “En un año me ha cambiado la vida bastante, pero a mejor. Estoy muy contenta, son cambios que mi mente va procesando poco a poco. Estoy intentando madurar poco a poco“. ¿Cómo llevas que se hable de ti siempre? Bien, estoy muy contenta por las fans y recibir el cariño del público. No sé, a mí me hace mucha ilusión que hablen de mí”, dice.

Más avergonzada se muestra cuando se le preguntan por las declaraciones de la madre de Miguel Bernardeau respecto a ella: "Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta", dijo Ana Duato en la pasada edición de la Madrid Fashion Week. Aitana se pone algo nerviosa… si quieres ver su reacción, no te pierdas nuestro vídeo.