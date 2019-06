Aitana se 'desnuda' para que la gente conozca lo que hay detrás de la cantante que se ha colado en todas las listas de éxitos. No te pierdas todas las respuestas de la artista del momento

Aitana Ocaña es una de las artistas del momento. Su música arrasa en todas las listas de éxitos, las firmas se pelean por tenerla como reclamo y varias revistas apuestan por llevarla en primera página. Es el caso de ‘Cosmopolitan’, que ha aprovechado para charlar de manera distendida con ella, ahondando en su faceta más íntima y desconocida. La joven catalana ha dado muchísimos titulares y a continuación repasamos los mejores.

Empecemos por cuál es su mayor sueño profesional. Es decir, con quién le encantaría colaborar: «Con SIA y con Estopa. Les envié un mensaje por directo en Instagram y les dije: ‘Me encantáis’ y me respondieron al rato que cuando quiera nos tomamos una cerveza», dice Aitana. ¿Protagonizarán uno de los duetos del año? También en clave musical, confiesa que la canción que menos le gustó interpretar durante su estancia en ‘Operación Triunfo 2017’ fue ‘Can’t stop the feeling’, con Agoney. Pero la joven deja claro que no es que no le gustase la canción sino «se me dio fatal cantarla».

Los artistas disfrutan de la fama pero eso no quiere decir que sean inmunes a ciertos miedos. Qué es lo que más miedo le da a Aitana? «Que se me olvide la letra de una canción encima de un escenario». Ocaña tiene claro que ‘Ya no quiero ná’ de Lola Índigo es el single de OT que más le gusta.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la entrevista ha sido cuándo le han preguntado cuál ha sido su mayor borrachera. «Pues si te digo la verdad nunca he bebido como para emborracharme….», desvela Aitana.