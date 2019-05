Agustín Etienne y Arantxa de Benito han puesto fin a seis años de noviazgo y las primeas palabras del mánager son más duras de lo esperado

Agustín Etienne y Arancha de Benito han roto después de seis años juntos. La noticia de la separación entre la ex de Guti y el que fuera socio de Toño Sanchís ha pillado por sorpresa a muchos, pero parecía que entre ellos primaría el cariño y todo lo que han compartido durante este tiempo.

Pero parece que no todo está saliendo como lo esperado. Hoy Agustín ha compartido varios vídeos en los que aparece con Dylan, el perro que tenían en pareja, y ha escrito unas palabras que podrían tener una clara destinataria: “Conoces a las personas por cómo salen de tu vida. No he podido llevarme lo que es mío, ¡pero me llevo tu amor incondicional! La tranquilidad pesa menos…”

La semana pasada, Arancha aparecía en las páginas de Lecturas acompañada de un hombre mientras paseaba a la mascota que hasta hace poco tiempo había compartido con su ex, ¿se referirá el argentino a ella con sus palabras? Eso parece algo que solo él podrá aclarar.