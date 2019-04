Sandra Barneda se estrena en su canal de YouTube con Ágatha Ruiz de la Prada como invitada. No te pierdas las geniales ocurrencias de la exmujer de Pedro J. Ramírez.

Sandra Barneda ha estrenado de manera oficial su faceta como ‘YouTuber’, con su canal en la plataforma de vídeos, un espacio llamado ‘One to One’ donde cada jueves entrevistará a mujeres relevantes y hablará de aquellos temas que ella misma desee, sin imposiciones de ningún tipo. La primera protagonista ha sido Ágatha Ruiz de la Prada. Para presentarla, Barneda se ha ido hasta la emblemática bandera gigante de España de la Plaza de Colón (Madrid) ya que le recuerda a la diseñadora por su icónico vestido.

El objetivo de la catalana era que Ágatha le explicase cómo hacer aquello que le dé la gana y salir ilesa siempre: “Mi idea es que me dé consejos de cómo lograr hacer lo que me da la gana porque ella lo ha conseguido. En una España de blanco y negro se tiñó de color, se ha reinventado continuamente y no tiene miedo a decir lo que piensa”, explicaba. La respuesta de De la Prada no tiene desperdicio: “Yo nací así. Mi madre tuvo un aborto antes de tenerme a mí entonces yo llegué y todo el mundo me estaba esperando. Desde ese día hago lo que me da la gana”.

Barneda se sentó delante de una mujer valiente y carismática, pero también de alguien cuya vida no ha sido un camino de rosas. ¿Tiene melancolía en su mirada? “Mi abuela era muy alegre, pero mi madre lo pasó criminal. Mi vida ha sido una lucha contra la depresión. Mi madre en un momento dado tuvo cáncer y me dijo ‘prefiero cien veces tener cáncer que tener depresión”.

El dardito a Pedro J. Ramírez

Como era de esperar, durante los quince minutos de entrevista hubo cabida para que Ágatha Ruiz de la Prada hablase de su tormentoso divorcio con Pedro J. Ramírez. ¿Le guarda rencor? “Sí. No lo voy a perdonar en la vida, aunque por muchas cosas le tenga que dar las gracias pero las intenciones han sido muy malas. 30 años de te quiero, te adoro, hasta el día de antes…”, explicó la diseñadora.

Al hilo de su expareja, Ágatha explicó por qué decidió ir a firmar su divorcio vestida con un burka: "No quería ver al innombrable y era como una casita, además me lo puse y era súper bonito desde el diseño, no por lo que significa, que es horrible. Iba protegida porque no quieres ni ver ni que te vean. Hay fiestas en las que he ido aburrida y el traje las ha salvado".