Ágatha Ruiz de la Prada se considera feminista “porque en mi empresa cobran más las mujeres”

Después de lucir el polémico vestido con la bandera de España, Ágatha Ruiz de la Prada se desmarca con unas declaraciones sobre su concepto de feminismo que darán mucho que hablar

Después de ser noticia por lucir un vestido con los colores de la bandera de España, en los Premios Nacionales de Cultura, y ante los Reyes, Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a ser protagonista. Esta vez ha sido por su visita a ‘Espejo Público’, este miércoles por la mañana. Allí ha pronunciado unas palabras acerca del feminismo que han suscitado una gran polémica:

“Se me puede acusar de todo menos de no ser feminista. Yo creo que esa agresividad no es positiva. Hay que dejar una cosa clara: España es un país número uno en igualdad. Yo no hice huelga porque las trabajadoras, en mi oficina, cobran más que los hombres“.

El razonamiento de Ágatha Ruiz de la Prada no ha gustado del todo a ciertas personas, que consideran que femenismo no es pagar más a las mujeres que a los hombres y así han reaccionado en redes sociales.

Ganarán más en función de su calidad profesional, por llevar más tiempo, por el tiempo dedicado, etc. Como cuando algún hombre gana más que una mujer o que otro hombre en otras empresas.., lo demás demagogia pura y dura — Inés Sempere (@InesSempere) March 20, 2019

Agatha Ruiz de la Prada en #espejopublico "Yo soy feminista, por eso en mi empresa las mujeres cobran mas que los hombres". (y se queda tan tranquila) — Daniel Gutierrez (@daniguty83) March 20, 2019

Ágatha Ruiz de la Prada también ha explicado su polémica elección del vestido con los colores de la bandera nacional y dejó un recadito a los políticos: “Me lo puse para Ronda. Tengo dos, uno de invierno y otro de verano. Los políticos ahora tienen que estar calladísimos y dejar de decir tonterías. Tienen que tener muchísimo cuidado. Qué bonito sería que dijesen cosas inteligentes y cosas oportunas”.

La modista acaparó todas las miradas en el Museo Nacional del Prado para recibir su premio de la mano de los Reyes enfundada, prácticamente de forma literal, en la bandera de España. Se trataba de una pieza rojigualda, que cerró con un broche a modo de escudo. Un vestido de su propia creación, que presentó en la pasarela de la MBFWM, en enero de 2018, y que pertenece a la colección Otoño/Invierno 2018-2019 de su línea de moda. "La bandera me parece preciosísima y mis trajes delante de están sensacionales. ¿Por qué nunca se hace política en esto? Tenía ganas de hacerlo y lo he hecho", decía tras el desfile.