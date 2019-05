Ha pasado algo más de un año desde que el actor Adrián Rodríguez decidiera abandonar ‘Supervivientes’ tras solo 18 días en Honduras. Si bien todo su entorno le avisó de que no era una buena decisión debido a la gran deuda que tiene con Hacienda, el protagonista de series como ‘Física o química’ llegó al límite y volvió a casa. Una decisión de la que tardó muy poco en arrepentirse.

Desde entonces, apenas se ha sabido nada del actor. Al menos hasta hace unos días, cuando el programa ‘Sálvame’ recibió una llamada avisando el mal momento que está pasando Adrián. Tras una breve entrevista en su localidad natal, este martes el actor ha acudido al plató de ‘Sálvame’ donde ha narrado las duras consecuencias que está viviendo a raíz de su abandono de ‘Supervivientes’.

Con tantas deudas (la de Hacienda y la de la productora) y sin trabajo estable, este último año no ha sido nada fácil para Adrián Rodríguez, que ha desvelado que ha necesitado la ayuda de su entorno más cercano. “Mi madre, que es una santa, y un amigo familiar que me han ayudado mucho… No pido, lo básico para comer y tal… Me gustaría mucho entrar en ‘GH DÚO’ para que me conozca la gente de verdad. No creo que se pasa tanta hambre”, ha dicho, recordando el que fue su gran hándicap.

Lo primero que ha hecho al sentarse junto a Jorge Javier Vázquez ha sido reconocer que se arrepentía de su abandono y es que no había pensando las consecuencias. Pero no solo porque ahora tiene que hacer frente a otra deuda, con la productora, que se suma a la de Hacienda, sino porque su adiós a Honduras supuso el comienzo de una etapa muy dura de la que todavía no ha logrado salir.

“He estado sin ganas de salir de casa mucho tiempo porque todo el mundo me decía que por qué me había ido de ‘Supervivientes’, ha asegurado de Adrián que, gracias al apoyo de su psicólogo, su madre y su novia está remontando. Lo suyo no solo ha sido un bajón personal, sino también personal. Desde entonces, no ha vuelto a trabajar y, aunque ha hecho varios castings en los últimos días, sus esperanzas parecen estar puestas en los programas de entretenimiento.

Al menos eso es lo que ha dado a entender cuando ha explicado que “me gustaría que me dieran otra oportunidad porque quizás no estaba preparado para hacer de mí mismo. (…) Me encantaría entrar en ‘GH VIP’, me considero con fuerzas porque quizás, a lo mejor esto ha sido un aprender a que yo en el momento de mi abandono tenía miedo de ser yo mismo. Siempre he sido actor y he interpretado a personajes”.