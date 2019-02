Ricky Martin, muy bien acompañado en la alfombra roja de los Grammy

El cantante puertorriqueño no ha querido faltar a la gran cita de la música internacional y ha asistido a la gala junto a una de las personas más importantes de su vida.

No podía faltar a uno de los eventos más importantes de la industria musical. Ricky Martin no ha querido faltar a la gran noche de la música, la entrega de los premios Grammy. Pese a que este año no estaba nominado en ninguna categoría, el cantante puertorriqueño ha estado presente en el Staples Center de Los Ángeles y ha participado junto a Camila Cabello, J. Balvin y Arturo Sandoval en el espectáculo que ha dado comienzo a la ceremonia.

Sin embargo, el boricua no ha querido asistir solo a una cita tan especial y ha sorprendido en su paso por la alfombra roja con una inusual compañía. Martin ha estado acompañado por uno de sus hijos mayores, Mateo, que ya es todo un hombrecito. Padre e hijo posaron ante las cámaras y compartieron varios momentos entrañables. Mateo, vestido de negro como su padre pero con una cazadora de cuero, demostró que no es nada tímido y que se desenvuelve muy bien ante la prensa.

No es la primera vez que Ricky Martin lleva a sus hijos a un acto público, sino que ya han visto en esta circunstancia en alguna que otra ocasión, aunque suelen acudir juntos y en compañía del marido del cantante, Jwan Yosef.

Familia numerosa

El artista puertorriqueño se ha vuelto en los últimos años un hombre muy familiar. En 2008 anunció que iba a convertirse en padre por primera vez gracias a un vientre de alquiler. Fue entonces cuando nacieron los mellizos Mateo y Valentino. En aquel momento, Martin, aunque no desveló la identidad de la madre de los niños, no tuvo reparos en explicar cómo había sido el proceso.



Hace apenas unos meses, tras confirmarse su boda con el joven artista Jwan Yosef, el cantante volvía a aumentar la familia con la llegada de la pequeña Lucía.