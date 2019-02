La aparición por sorpresa de Michelle Obama, el premio a Lady Gaga y el elogiado discurso de Alicia Keys, mejores momentos de los Grammy 2019. ¡No te pierdas todos los detalles de la noche grande de la música!

Puede que la música sea la cosa más importantes de las cosas menos importantes. Una paradoja que los Premios Grammy 2019 se empeñan año tras año en mantener viva. El Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos) acogió la pasada madrugada la 61 edición de la fiesta musical por antonomasia.

Exceptuando las excentricidades propias de su alfombra roja, los Grammy dejaron momentos para el recuerdo gracias a las potentes figuras que se dieron cita y a la conducción magistral de la gala por parte de Alicia Keys. La cantante demostró que no fue fruto de la casualidad su elección para presentar un acto tan importante. Su discurso caló muy hondo: “Con la música lloramos, marchamos, hacemos rock, hacemos el amor. Es nuestro lenguaje global compartido, y cuando realmente quieres decir algo, lo dices con una canción”.

La presencia más aclamada de la noche angelina fue la aparición por sorpresa de Michelle Obama. Ataviada con un conjunto cruzado con lazada y espíritu glitter , la exprimera dama estadounidense emocionó a todos con su discurso: “Ya sea que nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías. Nos ayuda a escucharnos unos a otros, a invitarnos a participar”. Además, Obama protagonizó la foto más representativa de los Grammy al posar junto a Alicia Keys, Jennifer López, Jada Pinkett Smith y Lady Gaga, todo un elenco de divas al poder para representar el empoderamiento femenino.

En clave premiados fue precisamente Lady Gaga quien se llevó el galardón a Mejor Presentación Dúo o en Grupo Pop por “Shallow”, canción principal de la película “A star is born” (junto a Bradley Cooper) que aspira a triunfar en los próximos Oscar. Por si fuera poco, su actuación musical dejó al mundo entero impresionado: “Me decían que mi aspecto, mis elecciones y mi sonido no funcionaría. Pero la música me dijo que no los escuchara, tomó mis oídos, mis manos, mi voz y mi alma. Me llevó a todos ustedes y a mis pequeños monstruos, a quienes amo tanto”, dijo la polifacética cantante.

Las ausencias a los Grammy también tuvieron mucho que decir. Caras muy conocidas como Ariana Grande, Kendrick Lamar, Taylor Swift, Childish Gambino o Drake no se dejaron ver por la alfombra roja, si bien es cierto que el rapero (y expareja de Rihanna) sí que apareció por sorpresa en la gala. La actuación de Post Malone con Red Hot Chili Peppers fue otro de los grandes momentos de la fiesta.