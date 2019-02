Carlos Baute aclara los rumores del tercer embarazo de su mujer

El cantante venezolano nos concede una entrevista donde repasa su vida personal, el lanzamiento de su nuevo disco y la polémica con Marta Sánchez

Carlos Baute vuelve a la música con ‘De amor y dolor’, su nuevo disco de estudio en el que colabora con Marta Sánchez tras el asombroso éxito de ‘Colgando en tus manos’. Baute, venezolano, sigue muy pendiente la actualidad de su país, que vive tiempos convulsos. Además, los rumores de un posible embarazo de su mujer, Astrid, que sería el tercero de sus hijos, ha sentado bien al cantante y a su entorno. Descubre todas las respuestas y no te pierdas la entrevista de Carlos Baute.

P. ¿Cómo te sentaron los rumores de que Astrid y tú estabais esperando vuestro tercer hijo? ¿Era mentira?

R. No es mentira, pero todavía no queremos dar la noticia. Me gustaría que nos respetasen, porque todavía mi esposa no ha tenido la analítica. Son estas semanas que no se sabe si sí o si no. Ya tuvimos una pérdida. No lo habíamos anunciado a la familia y nos preguntaban por lo que habían visto en los medios. No se sabe. No hemos dado el sí. Quiero esperar a los resultados y cuando los tengamos, lo diremos en las redes o en donde haga falta.

P. ¿Encantados entonces con la idea de ampliar la familia?

R. Sí, claro. Quisiéramos tres y ahí paro.

Nueva colaboración con Marta Sánchez y polémica

P. El disco incluye el single ‘Te sigo pensando’ junto a Marta Sánchez. ¿Ha cumplido las expectativas este dueto tras el éxito de ‘Colgando en tus manos’?

R. Sí, estamos muy contentos. Ayer me dijeron que sigue subiendo en radio. El apoyo ha sido absoluto. Ya son un montón de visitas en YouTube y Spotify, así que estamos felices.

P. La canción forma parte de tu disco, pero ¿fue Marta quien te lo propuso?

R. Sí, me llamo hace dos años porque ella cumplía 50 años. Era un número redondo y me dijo que sacaremos algo por ese cumpleaños. Yo estaba encantado, pero no coincidimos. Buscamos temas y yo en esa época no estaba componiendo y estaba de gira, y ella, también. Este año me llamó y me habló de que tenía esta canción que le habían enviado. Siempre hago mis canciones, pero la escuché y me identifiqué mucho con ella. Hablamos con los autores y le metí un poco de mano y ella también hizo su composición. La hicimos nuestra y ‘Te sigo pensando’ es el regreso de los dos juntos. Estoy muy agradecido por lo que hizo con ‘Colgando en tus manos’. Si la hubiese cantado con otra persona, no creo que hubiese ocurrido lo mismo. Esa magia y química que hay entre Marta y yo que siga existiendo.

P. Se habló de que había mala relación entre vosotros, ¿qué había de cierto?

R. No fue cierto. Ella dijo lo que dijo en el programa de televisión con Risto Mejide. Creo que se expresó mal y después me pidió disculpas, porque ella no estaba enfadada conmigo, sino con la industria y con sus contratos que firmó de una forma leonina, no fue a favor de ella. Yo no tengo nada que ver con eso. El dinero que se recaudó de la canción fue directamente al compositor, que en este caso tuve la suerte de ser yo.

P. ¿Cómo estás viendo la situación de tu país?

R. Muy emocionado, muy expectante y con mucha esperanza. Creo que ya llegó el momento en el que va a haber un cambio. No sabemos cuándo, ni cómo va a ser. Eso no te lo puede decir nadie. Creo que la manera es que cese la usurpación del señor Maduro. Luego tenemos que ir a elecciones libres.