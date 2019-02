La sobrina de la Reina Letizia ha aprovechado su cuenta de Instagram para compartir unas emotivas palabras en recuerdo de su madre, fallecida hace 12 años

Hoy hace 12 años que falleció Erika Ortiz. 12 años desde que la Reina Letizia vivió uno de los días más complicados de su vida ya que, siendo Princesa de Asturias, la cobertura mediática de la pérdida de su hermana fue enorme y, a pesar del dolor, quiso tener unas palabras para la prensa.

Cuando murió, la hermana pequeña de la actual Reina de España, tenía una hija de solo seis años llamada Carla. Actualmente -y tras haber cumplido la mayoría de edad-, cada vez son más las noticias protagonizadas por la joven quien hoy ha querido compartir un emotivo mensaje para su madre en sus redes sociales.

“A veces pienso qué te hicieron, yo sé que no eras tú y que si hubiese sido por ti no hubiese cambiado nada. El hecho es que cambió y yo pienso en ti todos los días y, aunque a veces llore, pienso en ti de una forma alegre. Pienso en nuestros viajes, en nuestros momentos juntas, etc. Fue breve, sí, pero también fue intenso. Nos pasaron más cosas en seis años que a alguien en toda una vida. Hoy es un día triste para mí y te juro que sé que no te gusta verme triste. Yo no lo estaría, pero a veces pasa. Los humanos somos así. Te quiero.”

Carla Vigo ha plasmado así sus sentimientos a primera hora de la mañana del que, según ella misma ha desvelado, es inevitablemente un día triste para ella.