El presentador saca de quicio a Pablo Motos por sus hábitos alimenticios saludables y reconoce que el sexo lo cuenta "por semanas"

Pablo Motos sabe perfectamente cómo sacarle a sus invitados aquellas confesiones que acaban por convertirse en virales. Sucedió con Sergio Ramos hace unos días y ahora lo ha hecho con Jaime Cantizano. El presentador acudió a ‘El Hormiguero’ para hablar de sus proyectos personales, profesionales y dejó más de un titular jugoso acerca de asuntos como hábitos alimenticios, la paternidad o el sexo.

Precisamente, fue un comentario sobre este último tema con el que el presentador de radio dejó estupefactos a todos. Preguntado por el sexo, Cantizano dejó caer que no lo practica tanto como le gustaría: “Bueno, el sexo hay que contarlo ya por semanas. Porque a estas alturas… está complicado. El mercado está escaso”, desatando la carcajada generalizada.

Algo que le ablanda el corazón y que le ha cambiado la vida completamente es su paternidad, conseguida a través de la gestación subrogada: “Son ya dos años los que llevo con él. Leo es una gota de agua respecto a mí, en lo bueno y en lo malo. Estoy descubriendo cómo pude ser de pequeño. Es increíble cómo te cambia la vida. Las prioridades cambian. Será que nos hacemos mayores”.

Jaime Cantizano se cuida muchísimo y mantiene unos hábitos muy saludables. De hecho, Pablo Motos le definió como alguien “asquerosamente sano”. Él explicó el secreto de su cuidada figura y contó una anécdota: “No tomo azúcar, y sal solo la que viene en el producto. Tengo un amigo que no quiere venir a casa a cenar porque es muy triste a lo que se tiene que enfrentar: quinoa, etc. Por ejemplo, sí me gusta el chocolate, la gente odia el del 99% de cacao, es como chupar un cartón, pero me gusta”.