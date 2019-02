Los grupos de WhatsApp los carga el diablo, y si no que se lo digan a Berto Romero, que hace unos días vivió un auténtico momento ‘tierra, trágame’ después de confundir dos funcionalidades clave de la aplicación: la difusión y los grupos. El próximo 28 de febrero el cómico estrena su nuevo espectáculo, ‘Mucha tontería’, en Madrid y pensó que lo mejor era avisar a sus amigos madrileños para invitarles a disfrutar del show.

Lo que tenía que haber sido una simple invitación, terminó convirtiéndose en un ferviente grupo de WhatsApp con 115 personas, entre las que se encontraban algunos muy famosos que se quedaron de piedra ante la invitación. ” En vez de darle a lista de difusión lo que hice fue un grupo y ¡me dio mucha vergüenza! En ese grupo había mucha gente que a lo mejor pues no quería que su número estuviera allí. Actores, actrices, algún presentador de televisión… Y de repente lo hice y pensé ¿qué puede salir mal?”, explicó Berto a su amigo David Broncano en ‘La Resistencia’, que además se encuentra entre los participantes del grupo.

“De repente vi que eso era un follón de gente porque entré y puse: ‘si queréis invitaciones enviármelo por mail, no me lo digáis por aquí’. Y entonces un montón de gente empiezan a poner, ‘pero de qué’, ‘qué diga qué’. Y vi que era efervescente. Y empezó a trolear todo el mundo. Y veo que entras tú (refiriéndose a David) y pones ‘esta es la peor idea que he visto en meses’ y ya empecé a darme que cuenta de que la había cagado. ¿Qué hice? Me salí del grupo“, reconoció antes de estallar en carcajadas.

“Pero os juro que fue sin maldad. Me asusté porque estaba solo en casa, ni comí ese día. Se me pasó hasta la hora de comer de los nervios. Y entonces le di a salir y borré el grupo para que no hubiera nada en mi móvil. Luego alguien me empieza a escribir Álex de la Iglesia y me dice: ‘oye, que no pongas mi teléfono’. Me llega después un email de Antonio Resines que dice ‘voy a ir a verte’. ¡Se desató el caos!”.

“Yo recuerdo ver a famosos saliendo, ‘Pablo Motos abandonó el grupo’”, contaba a su vez Broncano sin poder contener la risa. “Pues yo creo que se enfadó. De repente lo que pasó es que quedaron ahí unos 70 y 80 de trolls y voyeurs que están dando por saco todo el día. ¡Me han vuelto a meter al grupo!”, se quejaba el catalán, a quien el presentador aseguraba que ahora el administrador no era otro que Alberto Chicote.

Aunque su gran deseo era que el grupo desapareciera para siempre, lo cierto es que sigue ahí, para desgracia suya. “Estoy muy avergonzado, me he hecho muy mayor de golpe y me dan miedo las redes sociales. Quiero pedir perdón a Pablo Motos que se fue y no ha dicho nada y se habrá mosqueado”.