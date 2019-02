La reacción de Anna Castillo en el momento que se entregó el Goya a Mejor Actriz Revelación

La resaca de los Premios Goya continúa dejando alguna que otra noticia. Una de las más comentadas en los últimos días ha sido la cara de sorpresa de Anna Castillo al anunciarse la ganadora a Mejor Actriz Revelación. La vencedora fue Carolina Yuste, pero la cara de Anna se convirtió en meme en cuestión de segundos en unas redes sociales, que a menudo no dejan títere con cabeza, la acusaron de mal perder.

Anna Castillo, sobre su cara en los Goya: "Me están tratando fatal, como que tengo mal perder" https://t.co/A28fylb3LH pic.twitter.com/QKRCHko5Jo — Eunice (@Eusndoval) February 6, 2019

Coincidiendo con su protagonismo en la fiesta del cine español, Anna Castillo ha sido invitada al programa’La Script’, que presentan María Guerra y Pepa Blanes. Anna Castillo se mostró bastante dolida con las críticas recibidas:“Es increíble porque me están tratando fatal, como que tengo mal perder y en realidad es cara de sorpresa absoluta. Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento que ya te tachan de mal perdedora, cuando en realidad me pareció estupendo que ganara Caro, lo que pasa que no me lo esperaba”, dice.

"Una no puede ser natural y expresar lo que le pasa en el momento." Así explica @AnnaaCastillo la cara que puso en el instante en que @CarolinaYuste_O se llevaba el premio a Mejor Actriz de Reparto en los #Goya2019 al que ella también optaba pic.twitter.com/oQFS6QOyLX — La Script (@LaScript) February 6, 2019

Anna Castillo justificó su reacción argumentando que no se esperaba que la destinataria del premio fuese Carolina Yuste: “A mí mucha gente me decía que se lo iban a dar a Ana Wagener, a Natalia de Molina, a mí… pero no oí a tanta gente hablar de Caro (Carolina), y como pierdes un poco la perspectiva se te olvida. Entonces en el momento en que dijeron su nombre flipé, y me alegré mucho porque además se lo merece que flipas, pero me sorprendió y ya me están poniendo a parir”, argumenta.

Cabe destacar que Anna Castillo también fue noticia en los Goya por la elección de su look, que causó una grata impresión y fue muy elogiado. Se trataba de un dos piezas compuesto por falda vaporosa y un top con escote ‘baundeau’ que le otorgaban una imagen muy juvenil.