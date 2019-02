El éxito de Brays Efe en los últimos años ha aumentado de forma exponencial. El actor logró una enorme popularidad gracias a su interpretación de Paquita Salas, el personaje estrella de la serie de ‘Los Javis’. Pero no es el único proyecto de Brays. El intérprete ha presentado una obra de teatro efímera titulada ‘De repente’ y, antes de la función, Brays Efe atendió a la prensa, que quiso saber quién es su favorito para ganar la gran final de ‘Tu cara me suena’ el próximo viernes 8 de febrero. El actor no esquivó la pregunta y respondió sin ambages. Además, también hizo balance de su paso por el popular programa de Antena 3.