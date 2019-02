Lydia Lozano pasa sus peores días, preocupada por la salud de su marido

Charly y Lydia Lozano llevan juntos casi treinta años y la colaboradora de Sálvame se muestra muy sensible siempre que le sucede algo a su pareja

No está siendo una buena semana para Lydia Lozano. La salud de su marido le tiene un tanto preocupada. Y es que Charly San Miguel va a ser operado durante estos días de una hernia discal en la zona lumbar, según informa la revista ‘Lecturas’ en su edición de este miércoles. No se trata de una intervención que revista especial gravedad, pero bien es cierto que la periodista es una mujer muy aprehensiva y que sufre en cuanto le pasa algo a su compañero de vida.

Lydia Lozano ha hecho pública su preocupación en ‘Sálvame’ y por suerte para ella ha encontrado el apoyo de sus compañeros. Especialmente mencionable es el de Kiko Hernández, que se ha volcado con ella:

“A los dos, Charyl y Lydia, por tantos momentos que hemos vivido juntos, os tengo y os he tenido mucho cariño, por eso esta semana estoy muy unido a vosotros. Y solo os quiero decir que todo va a salir bien y, de aquí a una semana, te voy a ver con una sonrisa de oreja a oreja y vas a decir que todo está fenomenal. Con Charly he tenido mucha amistad, luego empezó Sálvame y todo cambió. He pasado muy buenos momentos y le tengo muchísimo cariño, por eso, si estás viendo el programa, te envío un beso muy grande”.

Hay que recordar que Lydia Lozano y Charly San Miguel llevan juntos 28 años, casi tres décadas de amor. La colaboradora nunca ha ocultado la profunda admiración y sentimiento que tiene hacia su marido. De hecho, renovaron sus votos matrimoniales con una boda celebrada en 2015.