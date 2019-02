El delantero ha llegado al Betis en calidad de cedido y dispuesto a levantarse tras tocar fondo en su carrera deportiva. Pero hay a quien no se le olvida su faceta como artista de reggeaton o sus fiestas por la noche

Jesé Rodríguez ha llegado al Real Betis a demostrar al mundo entero que no está muerto, futbolísticamente hablando. Después de tocar fondo en el PSG y de no contar para el entrenador, el delantero está como loco por silenciar a los que han dudado de su profesionalidad. Sin embargo, a la vista está que hay quien no olvida su pasado de salidas nocturnas y de comprometidos vídeos de reggeaton. Y es que, para quien lo desconozca, el futbolista también se dedica a hacer este tipo de música.

Un buen puñado de personas se dieron cita en el Estadio Benito Villamarín para dar la bienvenida al nuevo fichaje del club verdiblanco. Pero no todas tenían la misma intención. Hubo algunas voces muy críticas con él, que se manifestaron en gritos como “Que le pongan un plato de jamón” o “No, mejor que le pongan un cubata”, haciendo referencia a su agitada vida social en los últimos años. También hay quien le gritaba “cántate algo”, aludiendo a su faceta como artista del reggeaton.

Jesé hace caso omiso a estos comentarios críticos y parece que por primera vez está absolutamente centrado en su carrera. Se cuida la alimentación, entrena con seriedad y esto se ha traducido en una pérdida de peso considerable. El desgaste sufrido de su guerra sin cuartel con Aurah Ruiz le ha pasado factura y ahora se ve a un jugador más comprometido y sin ganas de entrar en polémicas. No obstante, la custodia de su hijo sigue siendo el principal escollo para que ambos tengan una relación cordial, al menos por el bien del pequeño, algo que a día de hoy parece remoto e imposible.