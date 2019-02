Poco a poco, la vida de Terelu Campos está volviendo a la normalidad y, gracias a la ayuda de Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como Los Javis, podría volver a un proyecto aplaudido por sus fans. El año pasado la hija de María Teresa Campos sorprendió a todo el mundo haciendo un cameo en su exitosa serie ‘Paquita Salas’. Apenas unos minutos de protagonismo que conquistaron a los seguidores de la representante de famosos y a sus creadores, que están deseosos por volver trabajar con ella.

Así lo aseguraron Los Javis la pasada noche, cuando aprovecharon su presencia en el estreno de la obra teatral ‘De repente’, protagonizada por Brays Efe, para tender una mano a la hija de María Teresa Campos. “La temporada pasada terminó con un cameo muy especial. Lo probable es que esto continúe. Fue un cameo divino que ojalá pueda convertirse en un papel”, recordaron sobre el trabajo de Terelu.

Una experiencia que encantó a ambas partes, pues mientras la de ‘Sálvame’ aseguró en exclusiva a Look que “los directores están contentísimos, eso no te lo puedo negar. Ellos querían terminar la temporada conmigo y ha sido una experiencia muy gratificante”, Ambrossi y Calvo han reconocido que están “deseando que Terelu y Paquita Salas se encuentren. Ese plano no ha existido todavía. ¡Ojalá podamos hacerlo! Podría haber guerra y saltar chispas o a lo mejor se toman un gin tonic y se hacen muy amigas”, dijo Javi Ambrossi.

“Trabajar con Terelu ha sido lo más. Los rodajes siempre se retrasan, íbamos super tarde y, cuando llegábamos, ya estaba ella, que había estado esperando como 2 horas y súper bien. Es encantadora y estaba súper a favor. Lo hizo genial, en muy pocas tomas, súper bien, súper profesional. ¡Lleva toda la vida delante de una cámara!”.

Ahora solo queda esperar que Terelu responda a su propuesta. ¿Aceptará y volverá a meterse en la piel de Bárbara Valiente?