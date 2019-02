La pareja de Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista en la que aclara cómo era su relación con su padre, recientemente fallecido

Georgina Rodríguez está viviendo “el momento más duro de su vida”. Hace solo unos días que su padre falleció en Argentina, hasta donde la pareja de Cristiano Ronaldo se desplazó para darle el último adiós. A fin de aclarar cuál era la relación que había entre ellos, la modelo ha concedido una entrevista exclusiva a la revista ¡HOLA!.

Lejos de todo lo que se ha dicho sobre el distanciamiento entre ella y su progenitor, Georgina desvela que la relación entre ellos era maravillosa. “Mi hermana y yo éramos lo que más quería en la vida. Hicimos cuanto pudimos por él, luchamos junto a él… hasta que su cuerpo no pudo más. Estaba muy malito. Era un hombre bueno e inteligente, capaz de hacerlo todo por su familia, aunque eso supusiera alejarse de ella. No es cierto que no tuviéramos contacto con él. Siempre tuvimos una relación maravillosa, por algunos motivos y circunstancias de la vida hubo años que no nos vimos… pero siempre estuvo en contacto con nosotras”.

Aunque tanto Georgina como su hermana Ivana han estado pendientes en todo momento de las necesidades de su padre, la novia de Cristiano Ronaldo también insiste en reconocer públicamente el papel de su familia del otro lado del charco. “Mis tíos de Argentina estuvieron al pie del cañón. Económicamente fuimos nosotras su principal sustento, mandábamos la mitad de los gastos mensuales cada una, pero al principio de la enfermedad fue nuestro tío quien nos ayudo mucho económicamente”.

A su pesar, la de Jaca confiesa que su padre y Cristiano no pudieron conocerse ya que empezó con el futbolista prácticamente al mismo tiempo que su padre caía enfermo. “Cristiano no llegó a conocer a mi padre personalmente. Mi padre era reservado y no le gustaba que le vieran en ese estado. Justo cayó enfermo cuando conocí a mi pareja. Llegué a decirle, cuando estaba sano, que éramos amigos y él siempre me aconsejaba que fuera una chica seria”. Además, la pena es mayor ya que, el estado crítico del fallecido en los últimos años también impidió que conociera a su nieta. “Mi padre no llegó a ver a Alana Martina en persona. Los bebés son muy chiquititos para tanto viaje en tan poco tiempo. Además son muchas horas de avión”.

Pero, a pesar de todo, Georgina está viviendo este momento con el mejor apoyo posible. “Mi pareja siempre está a mi lado. Tengo su apoyo cada día. Me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza”. Aunque confirma que no están comprometidos porque el portugués no se lo ha pedido, la española asegura ser feliz con la vida que tiene.

A fin de protegerse de todo lo que se está especulando, Georgina cierra su entrevista con una emotiva petición y un sincero agradecimiento: “En estos duros momentos pido respeto hacia mi familia y que se respete la memoria de mi padre. Quiero dar las gracias a todos los que nos han mostrado su afecto, cariño y apoyo“.