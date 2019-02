Canales y Francisco Rivera, historia de un desencuentro entre primos

Los primos Rivera han protagonizado diferentes episodios polémicos antes de conocerse que torearán juntos el próximo 20 de abril en Zahara de los Atunes (Cádiz)

Los tres son primos hermanos, nietos del mítico Antonio Rivera y toreros. Francisco, Cayetano y Canales Rivera han compartido pasión por su profesión y llevan la misma sangre, aunque ha habido ocasiones en las que no lo ha parecido. Su relación no ha sido un camino de rosas, más bien todo lo contrario. Ahora se unen por primera vez en una plaza, será el próximo 20 de abril en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes para homenajear la figura de su tío, José Rivera ‘Riverita’, en su propia tierra.

El desencuentro entre primos lleva latente varios años y tiene su origen en los celos profesionales. El hecho de dedicarse los tres a la tauromaquia ha generado casi de manera inevitable una feroz competencia entre ellos. Especialmente marcado es el conflicto que Canales tuvo con Francisco Rivera. El hijo de María Teresa Rivera culpó públicamente al hijo de Paquirri de no haberle dado ni una oportunidad – y de haberle eclipsado y dado la espalda- en los ruedos. Canales solo acudió a la primera boda de Cayetano -a la segunda no fue invitado- pero a ninguna de Francisco.

Reproches en televisión

Canales aireó el conflicto familiar por los platós de televisión y en los medios. Se dirigió a su primo con crudeza y con palabras muy rotundas: “Ya no existe odio, ni rencor, lo hubo en su momento, aunque no era odio, lo que pasa es que me cabreaba porque me ponía buena cara por delante y por detrás me daba una puñalada”. El clima era irrespirable entre ellos.

Su bronca más sonada tuvo lugar en ‘Sálvame’, en 2011. Fuera de platós (pero ante las cámaras), Francisco Rivera dijo de su primo que “se ha demostrado lo que vale. Torea poco y no torea mucho”. Canales se defendió horas después diciendo que “sólo he contado mi vida, mi historia y no tengo la culpa de que Francisco pertenezca a ella desfavorablemente”. Fran intervino por teléfono para reconocer que, lejos de ponerle trabas en su carrera, le había contratado como empresario taurino y pidió que “los asuntos familiares se laven en casa”. La respuesta de Canales fue marcharse del plató, no sin antes decir que “coincidí con él y esto también me lo podía haber dicho (…) Piénsalo tú también Francisco Rivera que eres muy bueno”, zanjó.

Un año después, en 2012, intervino en ‘La Noria’ para dejar claro que su relación con Francisco “es nula desde hace diez años” e incluso llegó a atacarle con declaraciones muy contundentes al reconocer que “yo tengo algo que él no tiene, una mujer maravillosa y, afortunadamente, a mis padres”. Paradójicamente, cuatro años después se separaría de su esposa, María del Carmen Fernández, tras más de 12 años de matrimonio y dos hijos en común.

No mostró demasiado interés en querer reconducir la relación con el marido de Lourdes Montes. También en un plató y unos años después, el propio Canales suavizó la tensión familiar en ‘Viva la Vida’, confesando que su relación con Francisco Rivera era “regular, ni buena ni mala. Es una relación políticamente correcta. Si nos vemos, bien y si no nos vemos, no pasa nada”. A día de hoy da la sensación de que las heridas han cicatrizado parcialmente y eso es lo que les llevará a compartir cartel el próximo mes de abril.

Canales Rivera y una pasión infructuosa

Pese a tomar la alternativa en 1996, la realidad es que siempre ha estado lejos del lustre de los carteles que sí han protagonizado Cayetano y Francisco. Su caché ha sido menor y el toreo no le ha dado beneficios ni le ha permitido poner en marcha otro tipo de negocios, como si hicieron sus primos. Por eso, Canales Rivera tuvo que buscar ingresos en otro sector.

Durante varios años probó suerte en la televisión y participó en diferentes concursos. El más llamativo “La Selva de los famosos”, en 2014, que ganó tras quedar finalista junto a José Manuel Soto y el jugador de waterpolo Miqui Oca. En 2009 le propusieron participar en la producción de Tele 5 acerca de la vida de su tío Paquirri, que encarnó Antonio Velázquez y en la que Canales interpretaba al torero Beca Belmonte.