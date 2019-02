La YouTuber y exconcursante de GH VIP recibe el alta hospitalaria tras dar a luz a su pequeña de manera prematura

Verdeliss ya descansa en su domicilio tras dar a luz a su séptima hija, nacida el pasado 1 de febrero de manera prematura (31 semanas). La exconcursante de GH VIP ha recibido el alta hospitalaria, pero su felicidad no es total puesto que ha tenido que dejar a su pequeña ingresada en la UCI. El bebé nació pesando 1.7 kilos y debe seguir un tiempo en la incubadora.

La YouTuber ha contado en primera persona sus sensaciones, una vez abandonado el hospital: “¡Nos vamos de alta! Qué sensación tan extraña… salir con los pechos llenos, el útero vacía y sin nuestro bebé. Pero Miren está en las mejores manos, será un camino lento, pero seguro que nos enseñará tanto en esta vida… Te queremos, pequeñita”, escribía en Instagram.

Debido a lo prematuro de su nacimiento, la pequeña aún no conoce a sus hermanitos, pero es cuestión de tiempo, tal y como dice la propia Verdeliss: “Hasta que no salga de la UCI no la conocerán, pero están muy emocionados. Hablamos con ellos todos los días y están como locos por achucharla”.

Su pequeña vino al mundo dos meses antes de lo que estaba previsto. El pasado 20 de enero, Verdeliss tuvo que ser ingresada tras romper aguas. Los médicos se esforzaron porque permaneciese en el útero de su madre pero solo pudieron aguantarlo 11 días. Así de eufórica se mostraba tras verle la cara a su séptimo hijo: “Y nació Miren, a las 20:47h del día de ayer, a sus 31 semanas y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre.

Detrás de la YouTuber hay una gran legión de seguidores que siguen fielmente sus pasos y la arropan en todo momento. Son los mismos que llenan su Instagram de comentarios positivos, de refuerzo, y los que toman buena nota de los consejos para educar a los niños que da en su canal oficial.