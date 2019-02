Los 'coachs' del talent show siguen perfilando sus equipos y la actuación de Giosy, del equipo de Paulina Rubio, ha generado mucho revuelo

Paulina Rubio es una de esas mujeres acostumbradas a caminar de la mano de la polémica y a protagonizar momentos que se vuelven virales. Son varias las anécdotas que se le recuerdan y este lunes ha vuelto a firmar con su sello una que no ha pasado desapercibida. Durante las audiciones a ciegas de ‘La Voz’, la mexicana valoró de una manera muy peculiar la actuación de Giosy, una joven italiana que aspira a entrar al concurso.

Giuseppina Moltino (su nombre real) interpretó ‘Satisfaction’ al ritmo de Aretha Franklin y lo hizo descalza y mostrando un cuerpo muy tatuado. Paulina Rubio no dudó en girarse de su asiento y elegirla para su equipo. Los elogios fueron la tónica dominante durante la primera parte de su discurso: “Tienes una voz fantástica. Me ha encantado que cantes descalza, porque es una manera muy bonita de expresarte. No sabía que tenías los pies descalzos, pero me he dado la vuelta y cuando lo he visto dije… ¡esta es para mí! Porque yo soy así, como tú. Me gusta pisar bien la tierra. Para mí es muy bonito verte y descubrirte. Me identifico contigo”.

Las buenas palabras dejaron paso a una pulla que ha dado la vuelta al mundo. Al abrazarla, Paulina Rubio se percató de un detalle que no le gustó nada: “Tenemos mucho que hacer. Vas a dejar de fumar conmigo, porque hueles mucho a cigarro”. Inmediatamente, se dio cuenta de que sus palabras podrían traer cola y matizó: “¡Pero solo cuando cantes!”. Así es Paulina, para lo bueno y para lo malo.