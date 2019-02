La actriz consiguió dejar de fumar hace cinco meses y es una de las mejores decisiones que ha tomado nunca.

Desde hace cinco meses, Paula Echevarría es una mujer nueva. Este es el tiempo que acumula sin fumar y ahora ha querido congratularse de ello en su cuenta de Instagram. Un logro que le ha costado mucha ayuda pero del que no puede estar más orgullosa: “Cinco meses libre”, escribía en una storie en la que se ve un pantallazo de una app que le hace un seguimiento de su proceso para abandonar el tabaco y que cuenta con estadísticas, motivación y consejos elaborados por profesionales de neumología.

Este tiempo se traduce en 153 días, lo que equivale a 2.295 cigarros que se ha ahorrado, es decir, que Paula Echevarría fumaba unos 15 pitillos por día, casi una cajetilla. Su salud no es la única que le ha agradecido dejar el tabaco, también su bolsillo: durante estos meses se ha ahorrado 527,85 euros, una cantidad nada desdeñable. Y es que la asturiana se gastaba más de 1.000 euros al año en este mal hábito.

En alguna ocasión ha confesado que el efecto más inmediato al dejar el tabaco fue subir de peso, pero para ella es el menor de los males: “Tengo kilos de felicidad y kilos porque he dejado de fumar, por fin”, decía ella misma días después de tomar la decisión. Durante su último evento con Samsung también trató el tema: “He engordado cuatro kilos y medio, pero estoy encantada de la vida. De hecho, ahora me imagino fumando y no me pega para nada. Te olvidas y te das cuenta de que eres exfumadora para siempre”, reconocía. Era algo que tenía pendiente desde hace años y ahora rezuma felicidad por haber sido capaz.

“Fumar es una antigüedad”, le decía Bertín Osborne a la propia Paula Echevarría cuando la entrevistó en ‘Mi Casa es la Tuya’. Y es que la actriz destaca por ser una de las mujeres que más en forma se mantiene y que más se preocupa por su salud. Es deportista, come bien, cuida su rostro y piel. Lo único que le faltaba era desengancharse de un vicio muy nocivo para ella. Objetivo conseguido.