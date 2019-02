Su expulsión de GH DÚO le ha puesto en el disparadero y ahora Julio Ruz reconoce su error y se muestra totalmente arrepentido

Cómo le ha cambiado la vida a Julio Ruz en cuestión de horas, días a lo sumo. Su expulsión disciplinaria de GH DÚO, tras tener un comportamiento poco adecuado con María Jesús Ruiz, le ha servido para ponerse en el disparadero y ser blanco de críticas. Desde entonces no había habido ninguna reacción por parte del damnificado, pero ahora el empresario ha roto su silencio y ha querido defenderse. Lo ha hecho pidiendo perdón: “Estoy arrepentido, avergonzado, no lo he hecho bien”, según ha confirmado él mismo en conversación con LOOK.

Ruz sale a la calle pidiendo perdón tras haberse visto envuelto en una peligrosa espiral dentro de su tumultuosa historia sentimental con María Jesús Ruiz. Su “conducta inaceptable” le sirvió para abandonar involuntariamente y antes de lo que esperaba un concurso en el que tenía puestas muchas esperanzas.

María Jesús Ruiz respiró tranquila después de que la dirección le quitase de al lado a Julio Ruz, pero quien también lo celebró -con lágrimas en los ojos- fue la madre de la Miss. Sálvame diario’ se puso en contacto con Juani Garzón, quien se ha mostrado muy satisfecha con la decisión del programa. Asegura estar muy feliz por la imagen que ha dado el empresario y no ha dudado en llamarle “don perfecto”. “No le voy a perdonar en la vida el daño que le han hecho a mi hija”, ha dicho emocionada la progenitora de María Jesús Ruiz, que sostiene que Ruz “se mete en el cerebro y anula a las personas. Esto no es nuevo, pero ella es muy buena y no es mala”.