El ganador del Goya por 'Campeones' reaparece en televisión en plena vorágine de éxito por su histórico premio

Han pasado tres días desde que se alzó con el Goya como Mejor Actor Revelación, pero su rostro y su emotivo discurso al recoger el galardón siguen inundando televisiones y periódicos. Jesús Vidal es el nombre de la semana, del mes y quién sabe si del año. Y lo es con justicia porque es la primera vez que se premia a nivel nacional con discapacidad, en su caso visual ya que solo cuenta con un 10% de vista. Ahora, el intérprete leonés reaparece en la pequeña pantalla para conceder una entrevista al Telediario de TVE y analizar más en frío y de manera reposada el tremendo impacto que ha supuesto su premio.

Jesús Vidal ha visitado el plató de la cadena pública, convencido de que ‘Campeones’, la película que ha supuesto su catapulta en el cine, ha cambiado la percepción de las personas sobre la discapacidad: “Sí, lo ha hecho y desde las dos partes. Desde las familias que la sufren, que han visto que la gente puede ver a sus hijos con cariño y apreciando sus capacidades. Pero también desde el otro lado, que había mucha gente que no se acercaba al mundo de la discapacidad por miedo y se han quedado encantados con lo que han visto, porque al fin y el cabo han visto personas”, argumenta.

Lejos de hacer de su discapacidad una debilidad, Jesús Vidal hizo fuerza de flaqueza: “Mi discapacidad visual no me ha supuesto nunca ni una barrera. Desde mi ceguera siempre he procurado ser actor y no tener en cuenta la discapacidad. Me meto en la piel de otras personas que no la tienen pese a yo tenerla, no ha sido disuasorio sino un reto”.

La figura de sus padres ha sido clave en su éxito y así lo reconoce él mismo: “Mis padres fueron un trampolín maravilloso a lo largo de mi vida y me apoyaron de manera incondicional, creyeron en mí. Gracias a eso he hecho la película y he podido conseguir el premio (…) Mi padre falleció muy cerca del comienzo de rodaje de ‘Campeones’ pero me queda la alegría de que lo hizo con una sonrisa en la boca”.

Jesús Vidal: “Mi primer proyecto es crecer como actor y como persona”

Una vez digiera tanto elogio por el Goya conseguido, Jesús Vidal se centra en sus proyectos a medio plazo y una vez más demuestra su tremenda humildad: “El primer proyecto que tengo arranca ya, que es seguir creciendo como actor y como persona cada día. También tengo en mente hacer alguna cosa de teatro, también espero que se estrene otra película que salgo yo y ya después lo que vengo. Me gustaría hacer cine y teatro, pero también probarme en alguna serie de televisión porque es algo que me gustaría probar porque es muy bonito”, concluye.