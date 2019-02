El presentador afrontó uno de sus programas más complicados y delicados con la presencia del pianista, que contó el devastador episodio con su profesor de gimnasia cuando era niño

Pocos programas tan emocionantes se recuerdan como el ‘Chester’ que ha protagonizado James Rhodes. Tras ser uno de los rostros más aclamados en los Goya, el músico inglés ha visitado el plató del programa que conduce Risto Mejide y ha conseguido dejar a todos con el vello de punta a raíz de su contundente confesión: fue violado por su profesor de gimnasia cuando tan solo era un niño. Algo que le dejó secuelas y que ahora ha querido compartir con todo el mundo.

El testimonio del pianista británico es estremecedor y no deja indiferente a nadie: “Yo era un niño tímido, pero con él me sentía como una ‘estrella’, el centro de atención. Un día me pidió que me quedara después de clase para que le ayudara a recoger los trastos. Me llevó a un cuarto y cerró la puerta. Yo pensé: ‘Ah, otro regalo, genial’. Entonces me violó oral y analmente.

La primera vez que ocurrió salí de mi cuerpo, volé… Lo sentía como si fuera real, sentía que en ese momento estaba, literalmente, volando”, relataba.

Esto le ha dejado importantes secuelas: “Cada vez que lloro tengo una erección. Eso es porque cada vez que el tío me estaba haciendo una felación, yo lloraba”. Tal fue la carga emotiva y el esfuerzo que hizo al contarlo que durante un momento de la entrevista no pudo evitar romper a llorar.

Fueron cinco años de abusos y nada de ayuda. Trató de encontrar auxilio en los responsables del centro donde estudiaba, pero no lo encontró: “Hablé con el director, pero este simplemente dijo que tenía que hacerme más fuerte, así que volví cada semana a aquella clase “. Algo verdaderamente impactante es que tuvo que ser operado de la espalda a consecuencia de las violaciones continuadas: “Tras cinco años necesité incluso cirugía porque mi profesor llegó a romperme la espalda. Si te imaginas algo bastante grande entrando en algo pequeño… La presión…”, concluyó.