Francisco Nicolás da un giro a su vida y decide dedicarse de lleno a la política con un partido político "con ideas y sin ideología".

Hablar del ‘Pequeño Nicolás’ es hacerlo de ese personaje que puso en evidencia a todo un país, cuando en 2014 consiguió hacerse pasar por emisario de la Casa del Rey, del Gobierno y del CNI. Desde entonces al día de hoy le ha dado tiempo a participar en ‘GH VIP’, a desaparecer y a volver con más fuerza que nunca: quiere triunfar en las próximas elecciones europeas con un partido político “para millenials” y en una entrevista con ‘Vanity Fair’ da las claves.

El joven estudiante de Derecho se pasa a la política después de romper con el Partido Popular, al que había sido afín hasta 2014. Su decisión ha sorprendido a propios y extraños ya que se trata de un personaje cuanto menos controvertido. Reconoce que antes vivía en “una realidad paralela” y cuando se le pregunta por el“trastorno de la personalidad de carácter narcisista” que tiene diagnosticado, el ‘Pequeño Nicolás’ busca lavar su imagen: “A ver… Lo que dice el informe psiquiátrico es que, en esa edad, la edad en la que se inicia la etapa adulta, yo no era consciente de todo y entonces tienes la voluntad alterada, es decir, vives una realidad paralela. Porque lo que no es lógico es con 15 años te muevas en el nivel que yo me movía. Eso lo que te hace es tener otras ideas de la realidad. Una vez maduras, la realidad es diferente a la que tenías anteriormente”.

Su paso por ‘Gran Hermano’ fue muy comentado. Allí cuajó una buena actuación (décimo expulsado) pero dejó su famoso comentario de “A Felipe VI le falta autoridad y a Letizia la veo sucia”. Algo de lo que a a día de hoy se arrepiente porque “hay cosas que dices repentinamente y sin darte cuenta”. Para formar este partido dirigido a jóvenes decepcionados con la situación política actual, Nicolás ha contado con “Gente como Álex Huertas de Northweek Sunglasses, Pedro Lópea de ‘Brasayleña’, el boxeador ‘chocolatito’ o Pedro Ricote de Twitter. Pero también empresarios, emprendedores, gente del sector sanitario,

Cabe destacar que, actualmente, el ‘Pequeño Nicolás’ sigue perseguido por la justicia, acusado de varios delitos, entre los que destacan: falsedad documental, estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil.