La tía de Georgina Rodríguez cree que se le ha subido la fama a la cabeza y está muy dolida porque no haya avisado al resto de la familia de que su padre se estaba muriendo

Las últimas semanas no están siendo fáciles para Georgina Rodríguez. A su duro trago acompañando a Cristiano Ronaldo a los juzgados de Madrid hubo que sumarle el fallecimiento de su padre, que la obligó a viajar a Buenos Aires de manera repentina. La pérdida de su progenitor ha vuelto a desencadenar la guerra abierta en la familia de la de Jaca.

Su tía ha hablado con el programa ‘Socialité’ para despacharse a gusto contra ella. Amenazan con sacar a la luz trapos sucios y desmontar a la propia Georgina: “Se va a enterar todo el mundo ahora de la clase de tía que es y lo sinvergüenza que es”, dice su tía. Sus familiares creen que tenía que haber avisado al resto de seres queridos de que su padre, Jorge Eduardo, estaba a punto de perder la vida a consecuencia de unas secuelas que le produjo un infarto cerebral: “Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días, que le quedaban horas, minutos. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre. Eso no se hace a escondidas como lo han hecho”, explica su tía.

Tras estas duras declaraciones vuelve a quedar claro que la ruptura entre Georgina Rodríguez y su familia es total. Según ellos, todo viene desde el nacimiento de Alana Martina, pero se encrudeció todo con una broma que le gastó su abuela: “Le dijo que ‘estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas mil euros'”. “Ni me ha llamado ella, ni me ha llamado su hermana, ni me ha llamado nadie. Se le ha subido la fama a la cabeza”, aseguran.

Por su parte, Georgina no ha tomado parte en esta guerra familiar y prefiere continuar con su vida de lujo en Italia junto a Cristiano. No quiere entrar al trapo y se limita a hacer oídos sordos a las acusaciones que le llegan desde España y que proceden de los que un día fueron sus seres queridos.