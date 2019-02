Toni Cantó se ha convertido en el centro de atención del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, que le ha denunciado después de que una persona anónima les avisara de que el actor y diputado de Ciudadanos tiene en su casa de Torrelodones más de 40 tortugas mediterráneas y de otras especies provenientes de Marruecos.

Una tenencia que, según desvela La Razón, se sospecha “pudiera ser ilícita”, ya que no hay registrado ningún núcleo zoológico en esa dirección.

Además, en la denuncia se han adjuntado varias capturas de Google Maps en las que se ven las dos casetas ubicadas en la finca en las que vivirían los animales. Pero no es solo la tenencia lo que preocupa a la persona que ha denunciado, sino también que las tortugas “no tengan el mantenimiento y la atención veterinaria necesaria” dado que Cantó no reside en esa propiedad de manera habitual.

Por su parte, el de Ciudadanos no se ha quedado indiferente ante la polémica y ha explicado que “las tortugas son legales y están registradas, con todos los permisos en orden y la documentación necesaria que, por supuesto, facilitará a la mayor celeridad ante cualquier requerimiento”.

Su círculo más cercano también se ha pronunciado y ha asegurado a ‘La Razón’ que el que fuera protagonista de ‘7 Vidas’ es un gran amante de los animales, especialmente de las tortugas, una especie que “adora” y cuida “con esmero desde que era un niño”.

“Estos ejemplares que cuida son perfectamente legales, jamás ha traspasado, prestado o vendido ninguna de ellas por el aprecio emocional que les tienen tanto él como sus hijos. Su casa está a total disposición del Seprona para que puedan investigar y comprobar cuanto antes la correcta situación en la que viven estos animales”, asegura esta fuerte al citado medio.