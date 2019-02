La sobrina de Isabel Pantoja revela (no sin pudor) que hace tiempo tuvo un sueño húmedo con Rafa Mora

Los integrantes del clan Pantoja nunca dejarán de sorprendernos ni de protagonizar momentos para el recuerdo. El último tiene como protagonista a Anabel Pantoja, que ha pasado un embarazoso momento al reconocer que tuvo un episodio sexual con un compañero de trabajo muy conocido… pero en sueños. Se trata de Rafa Mora y ambos han hablado de este pudoroso asunto en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

Todo comenzó porque el valenciano dejó caer que Dulce Delapiedra, invitada al programa, se le había insinuado en alguna ocasión con frases como “si tuviera 20 años menos…”, algo que no sentó nada bien a la exniñera de Chabelita y de Kiko Rivera. Sin embargo, la conversación acabó derivando en otra persona: Anabel Pantoja. Mora deslizó que Dulce no era la única de las presentes en el plató que había tratado de intimar con él: “Anabel se va a mosquear, pero un día tuvo un sueño erótico conmigo e incluso llegó al clímax”.

Presa de la vergüenza y aunque solo fuera por alusiones, la sobrina de Isabel Pantoja no tuvo más remedio que dar su opinión, para acabar confesando que tuvo un sueño con Rafa Mora: “Fue hace mucho tiempo, estábamos en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y lo veía muy guapo. Una noche soñé con él y mojé la cama. Al día siguiente tenía que verlo en el programa y me moría de vergüenza. Pensaba: Este hombre me ha visto desnuda”.

Rafa Mora acabó por levantarse de la mesa y darle un beso que ella le devolvió, ante la carcajada general de los tertulianos. Queda claro que cuando se cree que los Pantoja no pueden dar más titulares, sus integrantes terminan por demostrar lo contrario.