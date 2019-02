La fiesta del cine español ha tenido a eternos ausentes, repasamos las butacas vacías que ha habido en la historia de los Goya. Desde la reina Letizia, que nunca ha asistido a la gala, hasta la irregularidad de los políticos

Los Premios Goya 2018 suponen la gran alfombra roja del año. La fiesta del cine español abre sus puertas en una nueva edición de la gala, la número 33, que se celebra este sábado en Sevilla. La fecha, marcada en rojo para muchos, supone la felicitación pública a las obras patrias de este ciclo. Como en todas las ocasiones, habrá rostros conocidos que decidirán no acudir a su butaca. Repasamos los eternos ausentes y las polémicas que han generado.

La reina Letizia, una ausencia sin explicaciones

Que la reina Letizia es una enamorada del séptimo arte es algo conocido. La propia Maribel Verdú, una de las actrices más destacadas de España, confesó que Letizia “es una loca del cine, le encanta. En los Premios Princesa de Asturias estuvo Francis Ford Coppola, y yo fui porque había trabajado con él, y ella estuvo en la charla, viéndolo todo, escuchándolo… le encanta”. Sin embargo, Letizia no ha asistido a los Goya ni una sola vez. La Academia de Cine ha confirmado que en todas sus ediciones se envía una invitación oficial a la Casa Real, que por motivos de agenda no acude. Pese a que Letizia sea una habitual de las salas de cine y sí haya estado en otros premios como SEMINCI, los Goya siguen siendo un gran ‘pero’ para la Reina.

La única ocasión en la que asistió el rey Felipe

Aunque el rey Felipe VI puede presumir de sí haber acudido a una de las galas del año en la sociedad española, lo cierto es que el hijo de don Juan Carlos y doña Sofía tan solo ha estado una vez en los Goya. Corría el año 200o y el entonces príncipe Felipe cumplía 32 años el mismo día de la gala. Dicho encuentro tuvo lugar en Barcelona y el monarca fue más protagonista de lo que esperaba. Pedro Almodóvar, gran ganador de la edición por la cinta ‘Todo sobre mi madre’, quiso dedicar su triunfo al príncipe, llegando incluso a cantarle a coro el cumpleaños feliz. Felipe aguantó el momento con las sonrisas de un joven Mariano Rajoy a su lado, en aquel entonces Ministro de Cultura.

Pese a que todo quedó en una anécdota y demostrando el cariño del mundo del cine, el rey Felipe no volvió a los premios ni tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Los eméritos, al igual que su hijo, solo acudieron en una ocasión a los premios, en 1987.

La historia de amor y odio de Pedro Almodóvar con los Goya

El director español más reconocido desde Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, ha mantenido una tensa relación con la Academia de cine española. Durante varios años, la ausencia de Pedro Almodóvar se justificaba como una venganza debido al escaso ‘cariño’ que los Goya daban a las obras del director manchego. Su gran regreso tuvo lugar en el 2010. Álex de la Iglesia lograba lo inimaginable y así lo relató el propio Almodóvar, cuando entregaba el premio a mejor película a ‘Celda 211’, el motivo de su presencia: “porque tenéis un presidente muy pesado”. Desde entonces, el hacha de guerra parece estar enterrado.

Los políticos, punto y aparte

Tan solo un presidente del Gobierno ha ejercido como representante en los Premios Goya durante su mandato. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2005. Su presencia rompía una racha que ninguno de sus anteriores había logrado. La relación entre el mundo del cine y la política ha sido siempre puesta en duda, las críticas del gremio a diversas situaciones (el No a la guerra de Irak copó la gala del 2003) causaron un distanciamiento entre ambas partes.

Pedro Sánchez, que sí acudió como líder de la oposición, no estará en Sevilla. Mariano Rajoy, que como vimos estuvo durante su etapa en el Ministerio de Cultura, tampoco estuvo nunca en los premios. Pablo Iglesias, Albert Rivera o Alberto Garzón son algunos de los políticos que, siempre como representación de su partido, han estado en los premios.

VOX no tendrá representación en la gala, ya que la Academia acordó no enviarles una invitación oficial. El partido de Santiago Abascal no tardó en responder a la ofensa por medio de sus redes sociales.: “¡Qué pena! Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo… porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones”.