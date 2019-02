View this post on Instagram

Y nació Miren, a las 20:47h del día de ayer, a sus 31 semanas y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre 🤲🏻 1.695 gramitos de perfección, es preciosa!!! Gracias a todo el equipo de @quironsalud San José, por permitirle un parto tan bonito y respetado…agradecimiento eterno a la profesionalidad de la ginecóloga, la dulzura de la matrona y la sensibilidad de la pediatra de neonatos💚. Ahora toca un tiempito de incubadora para seguir poniéndote fortachona, mucha lactancia, método canguro y amor 💚 Estamos felices, tranquilos y disfrutando de estos primeros instantes, te queremos!!! #Verdeliss #parto #31enero