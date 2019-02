Pablo Motos cuenta en directo cómo se arruinó en la crisis

View this post on Instagram

Javi nos ha traído una prueba de coordinación para ganar la tarjeta Hormiguero @openbank_es pero Nagore y Rosa no lo han conseguido por lo que… ¡La semana que viene la Tarjeta Hormiguero @openbank_es lleva 6.000€! . . #VicenteVallésEH #elhormiguero #belleza #antena3 #analista #openbank #premio