Javi Calvo siente la llamada y se convierte en monja por un día

Javi Calvo se pondrá el hábito y actuará como Milagros en la obra 'La llamada', que el artista creó junto a Javier Ambrossi, en una única noche y debido a que Roko no podrá asistir por motivos personales. 'La Llamada' ha arrasado tanto en crítica como en espectadores, en cines y en los teatros

‘La llamada’ se ha convertido en uno de los musicales de referencia de la escena española. Creada por ‘Los Javis’, dúo artístico y pareja en lo personal formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, de los escenarios pasó a la gran pantalla siendo un éxito de crítica. Tras numerosos cambios de actores durante las distintas temporadas, Roko es ahora una de las estrellas en su papel de la monja Milagros. La ex de ‘Tu cara me suena’ se ha tenido que ausentar de la obra la pasada noche debido al fallecimiento de su abuela y la dirección de ‘La llamada’ ha resuelto rápido quién ha sido el sustituto por una noche de Roko: el propio Javi Calvo. “Por motivos personales Roko no podrá actuar esta noche. Al no encontrar sustituta disponible, hoy por primera y única vez, Milagros será interpretada por…”, ha escrito la cuenta oficial de la obra para luego enseñar la fotografía que oficializaba la sustitución.

Así, Javi Calvo se pone en la piel de Milagros, la monja que Belén Cuesta interpretó en la versión de la gran pantalla de la obra. Un hecho puntual que solo los asistentes de la pasada noche, 31 de enero, han podido disfrutar. Javi Calvo se hizo famoso tras su faceta de actor en ‘Física o Química’ y en los últimos tiempos está detrás de las cámaras como en la serie de Netflix ‘Paquita Salas’.

Roko se despide de su abuela

“Hoy me toca decirle adiós a mi Paquita. Mi abuela del alma. Una heroína hecha a base de trabajo, maña y una gracia de serie difícilmente repetible. La Paquita tenía el arte en sus manos, en sus ojos de gorrión, en su sonrisa picarona y en sus letrillas de canciones infinitas”, con un sentido mensaje, Roko hacía entender a sus fans el motivo de su ausencia en la noche.