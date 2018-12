Maria Patiño, envuelta en un escándalo de plagio con María Escoté

Finalmente, la diseñadora demandó a la empresa que copió su producto

El listón de las demandas está en mínimos históricos. Hay que tener cuidado con el look elegido porque sin comerlo ni beberlo se puede armar un revuelo considerable. Eso es lo que le ha pasado a María Patiño. La conocida presentadora ha estado a punto de ser denunciada por María Escoté a raíz de la utilización de un estilismo que lució en ‘Sábado Deluxe’ el pasado 10 de noviembre.

Se trataba de un conjunto que a todas luces parecía de ‘OMGIRLS’, la última colección de la diseñadora, con estampado geométrico y la figura de ‘Las Supernenas’ sobreimpresionada. Sin embargo, se trataba de un plagio creado por otra empresa textil. La primera reacción de María Escoté fue demandarla, pero una vez consultado a sus abogados decidieron que lo mejor era iniciar los pleitos contra la marca que había copiado su producto, tal y como cuenta la revista ‘Rumore’ en sus páginas.

María Patiño no ha sido consciente en ningún caso de haber sido partícipe de un plagio. No era su intención. Se cree que es una decisión tomada por los asesores de estilo que los colaboradores tienen para cada programa. Sea como fuere, lo cierto es que bien harían en andar con mil ojos cada vez que eligen un outfit, no vaya a ser que se lleven una sorpresa desagradable.