La impresionante barriga de Barei en la recta final de su embarazo

La cantante está esperando mellizos, una niña y un niño

No es hasta el próximo 3 de enero cuando Barei, que representó a España en el Festival de Eurovisión 2016, dará a luz a sus dos hijos, pero viendo las últimas fotografías que ha compartido, parece que el momento podría adelantarse. Cuando la cantante anunció que estaba embarazada de mellizos, un niño y una niña, pocos se esperaban que llegara a convertirse en noticia por su gran barriga. En su última publicación de Instagram, la cantante madrileña ha compartido dos instantáneas en las que se muestra en toda su rotundidad, presumiendo de un abultadísimo vientre que ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores, que además de mostrar su sorpresa por el tamaño de la barriga, han aprovechado para felicitarla por su inminente maternidad. “Desafiando la gravedad, pero siempre sostenida por ti, Rubén. ¡Qué ganas de que llegue el momento y latir juntos los 4!”, escribe junto a la publicación, en la que también aparece su pareja.

Aunque en principio saldría de cuentas en cuatro semanas, todo apunta a que será mucho antes. De hecho, ni si quiera ella era consciente hace unas semanas “de lo mucho que le quedaba aún por crecer”. Y es que, según cuenta en otro post, en la semana 35 el niño pesaba 3.200 kg y la niña 2.200 kg. “Ella en el percentil medio, él en un percentil del 100/120… ¿Cuánto tiempo más seré capaz de desafiar la gravedad?”, se preguntaba.

A pesar de las muchas incomodidades, como dolor de espalda o el dormir poco y mal, Barei tiene claro que todo le está mereciendo la pena y es que está a punto de cumplir su sueño de convertirse en mamá.

Fue el pasado mes de mayo cuando la autora de ‘Say yay!’ anunció en sus redes sociales que estaba esperando mellizos mediante fecundación in vitro. “Ha sido a la primera, hemos tenido mucha suerte y ya sabíamos que venían dos. Me dijeron que si me implantaban dos o tres, yo dije: ‘Tres no, vaya locura’, así que me implantaron dos y los dos han salido“, confesó hace unos meses.